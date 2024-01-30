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Стало известно, у каких граждан хотят изъять квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

Стало известно, у каких граждан хотят изъять квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

tritonstroy.ru

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Власти РФ выразили обеспокоенность недостаточной способностью большинства населения оплачивать расходы на содержание жилья, считая текущие тарифы крайне низкими, и предложили лишать права собственности тех россиян, которые неспособны содержать свои квартиры, сообщает aif.ru.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков подчеркнул, что средний платеж за содержание общедолевого имущества в России составляет всего 25 рублей за квадратный метр в месяц, что, по его мнению, является недостаточным для обеспечения нормальной эксплуатации.

Широков отметил, что высокий уровень недофинансирования приводит к деградации инфраструктуры. Он также считает, что приватизация жилья в прошлом столетии была ошибкой, так как из-за этого в нашей стране появились люди, которые владеют собственным жильем, но не способных или не желающих обслуживать свое имущество.

Предложив вариант решения проблемы, Широков предложил добровольную деприватизацию части квартир с созданием сегмента арендного субсидированного жилья, прежде всего, для малоимущих. Он считает, что муниципалитеты могли бы стать владельцами такого жилья, беря на себя ответственность за его содержание.

В то время как глава Альметьевского района, Тимур Нагуманов, предложил изъять квартиры у должников за долги по ЖКХ. Он высказал мнение, что текущие методы воздействия на должников неэффективны, и предложил также включить 2% долга неплательщиков в тарифы для всех жителей, как меру борьбы с задолженностями.

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