В своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин выразил опасения о возможности угрозы для Казани со стороны ракет и высокоточного оружия в случае введения войск НАТО на Украину.

Глава российского государства отметил, что многие аэропорты Украины расположены вблизи границы, что дает возможность тактической авиации НАТО, включая носители высокоточного оружия, атаковать территорию России, включая города Астрахань, Волгоград, Казань, Самару. Путин подчеркнул, что наличие систем радиолокационной разведки Североатлантического альянса на Украине может позволить им контролировать воздушное пространство России до Урала.

Вместе с тем депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулев в интервью с «Царьградом» заявил, что Мир находится на пороге начала третьей мировой войны, так как точка невозврата пройдена, и большинство конфликтов между странами, включая конфликты России, не могут быть решены мировым путем.