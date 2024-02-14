Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Владимир Путин заявил, возможно ли это

Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Владимир Путин заявил, возможно ли это

vk-smi.ru

Подписаться в Telegram

В своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин выразил опасения о возможности угрозы для Казани со стороны ракет и высокоточного оружия в случае введения войск НАТО на Украину.

Глава российского государства отметил, что многие аэропорты Украины расположены вблизи границы, что дает возможность тактической авиации НАТО, включая носители высокоточного оружия, атаковать территорию России, включая города Астрахань, Волгоград, Казань, Самару. Путин подчеркнул, что наличие систем радиолокационной разведки Североатлантического альянса на Украине может позволить им контролировать воздушное пространство России до Урала.

Вместе с тем депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулев в интервью с «Царьградом» заявил, что Мир находится на пороге начала третьей мировой войны, так как точка невозврата пройдена, и большинство конфликтов между странами, включая конфликты России, не могут быть решены мировым путем.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год

Интересное в Казани

день назад

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

сетка в вытяжку от тараканов и мышей

Лонгриды

день назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

теплый пол под ключ цена за м2 в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Для борьбы с дефицитом кадров в Татарстане будут привлекать мигрантов

Новости Казани

19 часов назад

Стало известно, кто участвовал в драке на Кул Гали

Новости Татарстана

16 часов назад

Долю в квартире Галявиева продадут для погашения долгов потерпевших

Новости Татарстана

день назад

Полиция проводит проверку после повреждения машин на парковке у ТЦ

Новости Татарстана

день назад

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома
Лонгриды
16 часов назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

15 минут назад

Тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Интересное в Казани

день назад

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

Новости Татарстана

30 минут назад

В Татарстане почти за 45 млн рублей обновят участок трассы М7

Новости Татарстана

час назад

GigaChat сдал экзамен на врача
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
3 дня назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

Игрок «Рубина» Чумич перенес операцию и пропустит четыре месяца

Новости Татарстана

час назад

«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» со счетом 3:0

Новости Татарстана

16 часов назад

Долю в квартире Галявиева продадут для погашения долгов потерпевших
Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу
Интересное в Казани
4 дня назад

Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу