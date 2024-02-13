Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин заявил, возможно ли это

В своем обращении к россиянам, президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил, что в случае размещения НАТО высокоточного оружия на территории Украины, город Казань может оказаться под угрозой ракетных атак.

Он отметил, что многие украинские авиабазы расположены недалеко от российских границ, и тактическая авиация НАТО, оснащенная высокоточным оружием, сможет наносить удары на территорию России до глубины от Волгограда до Казани, Самары и Астрахани.