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Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин заявил, возможно ли это

Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин заявил, возможно ли это

clubfactov.ru

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В своем обращении к россиянам, президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил, что в случае размещения НАТО высокоточного оружия на территории Украины, город Казань может оказаться под угрозой ракетных атак.

Он отметил, что многие украинские авиабазы расположены недалеко от российских границ, и тактическая авиация НАТО, оснащенная высокоточным оружием, сможет наносить удары на территорию России до глубины от Волгограда до Казани, Самары и Астрахани.

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