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Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал заявление

Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал заявление

metaratings.ru

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Сотни украинских военных аэродромов, расположенных неподалеку от наших границ, задают повод для беспокойства.

В случае, если НАТО если разместит на них свою тактическую авиацию и высокоточное оружие, города России могут оказаться под угрозой. Президент Владимир Путин обратился к россиянам, предупредив о возможных последствиях: "Наши территории от Волгограда до Казани, Самары и Астрахани могут быть подвержены удару".

Важно отметить, что вчера Путин принял решение официально признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, считая их не самопровозглашенными, а признанными государствами.

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