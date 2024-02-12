Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал заявление
metaratings.ru
Сотни украинских военных аэродромов, расположенных неподалеку от наших границ, задают повод для беспокойства.
В случае, если НАТО если разместит на них свою тактическую авиацию и высокоточное оружие, города России могут оказаться под угрозой. Президент Владимир Путин обратился к россиянам, предупредив о возможных последствиях: "Наши территории от Волгограда до Казани, Самары и Астрахани могут быть подвержены удару".
Важно отметить, что вчера Путин принял решение официально признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, считая их не самопровозглашенными, а признанными государствами.