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Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал важное заявление

Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал важное заявление

warfiles.ru

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Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что Казань может оказаться под угрозой со стороны ракет и высокоточного вооружения, однако только в случае, если Организация Североатлантического договора (НАТО) разместит свои военные объекты на территории Украины.

Президент России отметил, что многие украинские военные базы находятся в непосредственной близости от границ России, и размещение там тактической авиации НАТО с возможностью применения высокоточного оружия может представлять угрозу для территории Российской Федерации на протяжении значительного участка от рубежа Волгограда до городов Казани, Самары и Астрахани.

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