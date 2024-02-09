Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал важное заявление

Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что Казань может оказаться под угрозой со стороны ракет и высокоточного вооружения, однако только в случае, если Организация Североатлантического договора (НАТО) разместит свои военные объекты на территории Украины.

Президент России отметил, что многие украинские военные базы находятся в непосредственной близости от границ России, и размещение там тактической авиации НАТО с возможностью применения высокоточного оружия может представлять угрозу для территории Российской Федерации на протяжении значительного участка от рубежа Волгограда до городов Казани, Самары и Астрахани.