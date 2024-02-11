Стало известно, смогут ли ракеты НАТО долететь до Казани и Самары: Путин сделал экстренное заявление

Российский президент Владимир Путин заявил, что город Казань может оказаться под угрозой ракет и высокоточного оружия, если НАТО будет размещать их на Украине. Согласно его словам в обращении к россиянам, украинские аэродромы находятся неподалеку от российских границ, и размещенная там тактическая авиация НАТО сможет поражать российскую территорию глубоко внутри страны. Глава государства призвал к бдительности и подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

Помимо этого, Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Теперь эти республики являются признанными, а не самопровозглашенными. В рамках укрепления отношений, главы ДНР и ЛНР подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Кроме того, президент поручил российским вооруженным силам обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках.