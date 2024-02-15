Президент Владимир Путин выразил серьезные опасения относительно возможной угрозы для города Казани со стороны ракет и высокоточного оружия в случае введения войск НАТО на Украину.

Глава российского государства отметил, что многие аэропорты Украины расположены в непосредственной близости к границе, что предоставляет тактической авиации НАТО, включая носителям высокоточного оружия, возможность атаковать территорию России, включая города Астрахань, Волгоград, Казань и Самару. Путин подчеркнул, что наличие систем радиолокационной разведки Североатлантического альянса на Украине может позволить им контролировать воздушное пространство России до Урала.

Однако депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулев, выступая в интервью с «Царьградом», заявил, что мир находится на пороге начала третьей мировой войны, поскольку точка невозврата уже пройдена, и большинство конфликтов между странами, включая конфликты, в которые вовлечена Россия, не могут быть разрешены мирным путем.