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Стало известно, сколько в России будут стоить бананы уже с 1 марта

Стало известно, сколько в России будут стоить бананы уже с 1 марта

tut-magaz.ru

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Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация с ценами на бананы в России изменится.

Экономист Александр Марчелов прогнозирует, что в ближайшее время цена на бананы, продающиеся в российских магазинах, упадет до 100-120 рублей за килограмм.

Этот прогноз основан на соглашении между Россией и Эквадором о решении проблемы поставок бананов и усилении фитосанитарного контроля за импортом.

Рост цен на бананы последовал за запретом на импорт из Эквадора и опасениями дефицита на российском рынке. Однако эксперты отмечают, что Россия также импортирует бананы из других стран, в том числе из Индии.

В период паники, вызванной нестабильностью поставок, цена за килограмм бананов достигала 150 рублей. Однако ожидается, что достигнутое соглашение между Россией и Эквадором о восстановлении поставок приведет к стабильному снижению цен на этот продукт.

Тот факт, что Россельхознадзор разрешил эквадорским компаниям возобновить поставки бананов на российский рынок, еще больше усиливает ожидания стабильности цен на этот продукт, пишет finance.rambler.ru.

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