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Стало известно, сколько в России будут стоить бананы уже 1 марта

Стало известно, сколько в России будут стоить бананы уже 1 марта

krilyatv.ru

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Экономист Александр Марчелов прогнозирует изменение цен на бананы в российских магазинах в ближайшее время.

По его словам, цена на этот фрукт скоро вырастет до 120 рублей за один килограмм. Этот прогноз основан на предположении, что предложение восстановится после временного запрета на ввоз эквадорских бананов в Россию. Однако Марчелов отмечает, что Россия также импортирует бананы из других стран, например, из Индии, что может снизить влияние дефицита этого фрукта на рынок.

В последние недели цены на бананы выросли из-за ограничений на поставки бананов из Эквадора. Однако соглашение между Российской Федерацией и Эквадором об ужесточении фитосанитарных требований к поставкам бананов может нормализовать ситуацию.

В период неопределенности цены на бананы временно поднимались до 150 рублей за килограмм, однако ожидается, что соглашение между двумя странами стабилизирует цены и приведет к их дальнейшему снижению. На прошлой неделе Россельхознадзор разрешил эквадорским компаниям возобновить поставки бананов, пишет «Газета.ru».

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