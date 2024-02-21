Продлится несколько дольше.

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил журналистам, что СВО, начавшаяся как операция против Украины, впоследствии превратилась в противостояние с Западом. Он отметил, что хотя этот поворот событий может привести к увеличению продолжительности операции, суть ее не изменится.

Военная операция на Украине, согласно заявлению Дмитрий Пескова, началась против одной страны, однако с течением времени стала борьбой с Западными странами, которые непосредственно вовлечены в конфликт.

«Да, СВО может продлиться несколько дольше, но это не повлияет на общий исход», - добавил пресс-секретарь, пишет interfax.