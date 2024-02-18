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Стало известно сколько еще может продлиться СВО: Песков сделал важное заявление

Стало известно сколько еще может продлиться СВО: Песков сделал важное заявление

Станислав Красильников/ТАСС

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Согласно заявлению главного пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, начавшаяся как военная операция против Украины, конфликт быстро эволюционировал в противостояние с Западом. В ходе пресс-конференции Песков подчеркнул, что данный поворот событий может увеличить продолжительность проведения операции, однако не изменит ее течение.

"Специальная военная операция, которая первоначально предполагалась как действие направленное против Украины, со временем приобрела форму активного сопротивления со стороны коллективного Запада. Эта война, в которую прямо втянуты страны Запада под руководством США, стала главным вызовом для России", - прокомментировал он журналистам.

Необходимо отметить, что специальная военная операция может затянуться на более длительный период времени, однако это не повлияет на итоговый прогресс или исход конфликта, добавил Песков.

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