Стало известно самое популярное имя для новорожденного за 120 лет

"Газета.ру" собрала самы популярные имеда для детей за последние 120 лет. В России девочек чаще всего называют Анна, Александра, Татьяна, Елена, Екатерина, Ольга и Мария преобладали безусловно. Мальчишек в основном называли Алексеями, Александрами, Михаилами, Владимирами, Дмитриями, Иванами и Николаями.

В последние годы популяризируются необычные имена. Такие как Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия, Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав и Савва.