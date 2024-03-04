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Стало известно почему людям старше 50 лет опасно есть квашеную капусту: объясняет врач-диетолог

Стало известно почему людям старше 50 лет опасно есть квашеную капусту: объясняет врач-диетолог

vkusvill.ru

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Квашеная капуста является не только вкусным, но и полезным продуктом. Её состав богат различными полезными элементами. Однако стоит учитывать, что после 50 лет этот продукт может причинить вред здоровью. Об этом факте сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".

Специалист отметила, что клетчатка, содержащаяся в капусте, может вызывать метеоризм и вздутие живота у людей, которые не привыкли к её употреблению в больших объемах.

"Человек может ощутить настоящую войну в своем животе", - описала последствия врач.

В связи с этим диетолог рекомендует людям старше 50 лет добавлять капусту в рацион постепенно, в небольших порциях, а также пережёвывать или подвергать термической обработке.

"Необходимо понемногу приводить в порядок пищеварительные процессы", - заключила Соломатина.

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