Стало известно почему людям старше 50 лет опасно есть квашеную капусту: объясняет диетолог

Квашеная капуста обладает высокими вкусовыми качествами и богата полезными элементами. Однако для некоторых людей старше 50 лет, этот продукт может оказаться вредным. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом газете "Вечерняя Москва".



Специалист отметила, что клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, может вызывать метеоризм и вздутие живота у людей, не привыкших употреблять ее в больших количествах.



Соломатина также отметила, что частое употребление капусты в пищу приводит к изменению микробиома кишечника и нарушению соотношения полезных бактерий.

"Человек может почувствовать, что в его животе началась настоящая война", - так описала последствия диетолог.



Именно поэтому после 50 лет рекомендуется добавлять капусту в рацион постепенно, в мелких порциях, термически обрабатывать или размельчать.



Необходимо предотвращать развитие патологических процессов постепенно,заключила Соломатина.



Кроме того, в беседе с "ВМ" диетолог рассказала, что капуста помогает сбросить лишний вес и перечислила группы людей, которым не рекомендуется употреблять этот продукт в пищу.