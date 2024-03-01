Стало известно почему людям после 50 лет опасно есть квашеную капусту: объясняет диетолог

Квашеная капуста обладает превосходными вкусовыми качествами и содержит множество полезных элементов. Однако после достижения 50-летнего возраста данный продукт может оказаться вредным для здоровья людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».



Специалист отметила, что потребление большого количества клетчатки может вызывать метеоризм и вздутие живота у людей, не привыкших к такому рациону. Привыкший к незначительному употреблению капусты, организм начинает менять свой микробиом кишечника и нарушается соотношение полезных бактерий.

"Человек может почувствовать, что в его животе началась настоящая война", - так описала последствия данного процесса доктор Соломатина.

Диетолог отметила, что именно поэтому людям старше 50 лет рекомендуется ограничивать употребление капусты, добавлять ее в рацион мелкими порциями, размельчать или обрабатывать термически.