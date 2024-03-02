Стало известно почему людям после 50 лет небезопасно есть квашеную капусту: объясняет диетолог

Квашеная капуста представляет собой поистине восхитительное сочетание вкусов. Богатая полезными элементами, данная продукция способна принести огромную выгоду для организма. Однако, следует отметить, что после достижения 50-летнего возраста, этот продукт может нанести некоторый вред здоровью. Такую информацию сообщила врач-диетолог, Елена Соломатина, в ходе интервью с изданием "Вечерняя Москва".



Говоря о физических последствиях употребления капусты, Соломатина отметила, что лица, которые редко употребляют данный продукт в своем рационе, могут столкнуться с метеоризмом и вздутием живота. Это связано с тем, что организм не привык к большому количеству клетчатки.



По словам специалиста, включение капусты в рацион питания влияет на состав микробиома кишечника и соотношение полезных бактерий у человека. В результате, человек может ощущать, что началась "война" в его животе, описывая таким образом нежелательные последствия.



Диетолог подчеркнула, что именно поэтому людям старше 50 лет рекомендуется добавлять капусту в свой рацион постепенно, в небольших порциях, а также предварительно размельчать или термически обрабатывать продукт. Такой подход поможет избежать неприятных побочных эффектов, связанных с резким изменением пищевого режима.Дополнительно, в ходе беседы с изданием "ВМ", диетолог рассказала о возможности потери лишнего веса при употреблении капусты и перечислила категории людей, у которых лучше избегать этого продукта в пищевом меню.В итоге, капуста - это незаменимый продукт, но для людей старше 50 лет рекомендуется вводить его в рацион аккуратно, постепенно, чтобы избежать неприятных ощущений и обеспечить полезность данного продукта для здоровья.