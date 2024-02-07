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· Ульяна Сенько

Стало известно о новой путинской выплате уже в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей

Стало известно о новой путинской выплате уже в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей

9111.ru

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Эксперты в области пенсионного обеспечения рассказали россиянам, что при соблюдении определенных условий они могут получить государственное пособие в виде единовременной выплаты в размере 10 000 рублей.

В 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, предусматривающий единоразовую выплату в размере 10 000 рублей всем пенсионерам. Это решение было принято, чтобы помочь одному из самых уязвимых социальных слоев в условиях растущей инфляции в стране.

Большинство пенсионеров получили эти средства много лет назад, не обращаясь за ними. Однако пенсионерам, которые еще не получили свои выплаты, будет предоставлена возможность получить их в этом году, в 2024 году, при условии подачи соответствующего заявления.

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