Стало известно о новой путинской выплате уже в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей

Эксперты в области пенсионного обеспечения рассказали россиянам, что при соблюдении определенных условий они могут получить государственное пособие в виде единовременной выплаты в размере 10 000 рублей.

В 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, предусматривающий единоразовую выплату в размере 10 000 рублей всем пенсионерам. Это решение было принято, чтобы помочь одному из самых уязвимых социальных слоев в условиях растущей инфляции в стране.

Большинство пенсионеров получили эти средства много лет назад, не обращаясь за ними. Однако пенсионерам, которые еще не получили свои выплаты, будет предоставлена возможность получить их в этом году, в 2024 году, при условии подачи соответствующего заявления.