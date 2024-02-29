Стало известно, на сколько подорожают бананы в России уже с 1 марта

Эксперты прогнозируют, что цены на бананы в Российской Федерации в ближайшее время изменятся.

Александр Марчелов, экономист, ожидает, что цены упадут до 100-120 рублей за один кг. Это связано с тем, что после запрета на ввоз бананов из Эквадора из-за опасения распространения вредителя, мухи-горбатки, объемы поставок из других стран, в том числе из Индии, возросли.

Олег Князьков, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, также предполагает снижение цен на бананы в России. Он отмечает, что развитые торговые связи и опыт в сельскохозяйственных поставках между Россией и Индией могут снизить издержки и, следовательно, стоимость бананов.

Князьков также указывает на возможное влияние начала поставок бананов из Филиппин, Индонезии и Вьетнама на снижение цен. Он отмечает, что Вьетнам рассматривает российский рынок как перспективный для своих поставок бананов.

С начала февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за обнаружения вредителя. Этот шаг привел к серьезным потерям для Эквадора, учитывая, что Россия является крупным импортером его бананов, сообщает finance.rambler.ru.