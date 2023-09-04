Стало известно на что обратить внимание, чтобы быстро пройти досмотр на Крымском мосту

На Крымском мосту введены усиленные меры безопасности. Каждое транспортное средство досматривается, а также проверку проходит и багаж.

Как подготовиться к досмотру?

Чтобы при въезде на Крымский мост вы не столкнулись с проблемами, а сама проверка прошла быстро, мы подготовили несколько советов.

Первое, что стоит знать – складывайте вещи так, чтобы их можно было достать без трудностей. Помните, каждая сумка проходит через ленту интроскопа.

Второе, не раскидывайте вещи по всей машине. Так как это приведёт к ручному досмотру автомобиля и только затянет процесс проверки.

Третье, водители должны двигаться по левой полосе. Так как правая для автобусов, волонтёров и экстренных служб.

Отметим, что те автомобили, которые обгоняют по правой полосе, останавливаются и отправляются в конец очереди.