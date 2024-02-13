Стало известно, куда Эквадор увезет несъеденные россиянами бананы

Планы Эквадора по увеличению экспорта бананов в Китай на 0,5 раза нашли отражение в торговом соглашении, подписанном между двумя странами.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Эквадорской ассоциации экспортеров бананов.

По данным информагентства, эквадорско-китайское соглашение оказалось успешным, в результате чего экспорт бананов из Эквадора в Китай впервые за пять лет увеличится в два раза. Переговоры по соглашению между Китаем и Эквадором начались в феврале 2022 года и завершились подписанием соглашения в мае 2023 года. Соглашение снизит тарифы и упростит процедуры для экспорта бананов из Эквадора в Китай. Это повысит конкурентоспособность эквадорских производителей на китайском рынке и будет способствовать увеличению объемов экспорта.

Добавим, что Эквадор является крупнейшим в мире производителем бананов, а Китай - одним из крупнейших их импортеров.

Поставки эквадорских бананов в Россию были ограничены, так как Россельхознадзор обнаружил в фруктах опасных вредителей.