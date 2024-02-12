Стало известно, куда Эквадор отправит несъеденные россиянами бананы

Страна Эквадор, одной из ключевых сфер экономики которой является экспорт сельскохозяйственных продуктов, планирует увеличить свой экспорт бананов на 50 процентов после подписания соглашения о свободной торговле с Китаем.

Как сообщает информационный портал ТАСС, ожидается, что экспорт бананов удвоится в первые пять лет после ратификации торгового соглашения с Китаем.

Национальная ассамблея Эквадора одобрила соглашение о свободной торговле с Китаем. Соглашение направлено на расширение экспортных возможностей и стимулирование экономического развития страны. Соглашение также предусматривает переходный период для защиты чувствительных секторов экономики.

Соглашение о свободной торговле Эквадора и Китая было подписано весной прошлого года.

Добавим, что свободная торговля подразумевает отсутствие высоких экспортных и импортных пошлин, а также немонетарных ограничений на торговлю.

Россельхознадзор выразил обеспокоенность состоянием поставок бананов из Эквадора в Российскую Федерацию в связи с обнаружением опасного вредителя. Он обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить сертификацию этого фрукта у пяти экспортеров, которые чаще всего нарушают карантин.