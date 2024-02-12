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Стало известно, куда Эквадор отправит несъеденные россиянами бананы

Стало известно, куда Эквадор отправит несъеденные россиянами бананы

bangkokbook.ru

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Страна Эквадор, одной из ключевых сфер экономики которой является экспорт сельскохозяйственных продуктов, планирует увеличить свой экспорт бананов на 50 процентов после подписания соглашения о свободной торговле с Китаем.

Как сообщает информационный портал ТАСС, ожидается, что экспорт бананов удвоится в первые пять лет после ратификации торгового соглашения с Китаем.

Национальная ассамблея Эквадора одобрила соглашение о свободной торговле с Китаем. Соглашение направлено на расширение экспортных возможностей и стимулирование экономического развития страны. Соглашение также предусматривает переходный период для защиты чувствительных секторов экономики.

Соглашение о свободной торговле Эквадора и Китая было подписано весной прошлого года.

Добавим, что свободная торговля подразумевает отсутствие высоких экспортных и импортных пошлин, а также немонетарных ограничений на торговлю.

Россельхознадзор выразил обеспокоенность состоянием поставок бананов из Эквадора в Российскую Федерацию в связи с обнаружением опасного вредителя. Он обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить сертификацию этого фрукта у пяти экспортеров, которые чаще всего нарушают карантин.

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