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· Артем Акчурин

Стало известно, куда Эквадор направит несъеденные россиянами бананы

Стало известно, куда Эквадор направит несъеденные россиянами бананы

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Эквадор планирует увеличить объем экспорта бананов в Китай на 50%, что является значительным ростом. Торговое соглашение между этими странами было подписано после длительных переговоров и ожидается, что это соглашение принесет новые возможности для эквадорской экспортной индустрии.

Информацию об этом объявила Ассоциация экспортёров бананов Эквадора, ссылаясь на данные ТАСС. По их словам, соглашение между государствами было завершено успешно, и экспорт бананов в Китай, который в последние пять лет оставался стабильным, теперь планируется значительно увеличить.

Длительные переговоры по этому соглашению между Китаем и Эквадором, начавшиеся в феврале 2022 года и завершившиеся лишь в мае 2023 года подписанием договора, свидетельствуют о том, что эта сделка имеет важное значение для обеих стран. Увеличение объема экспорта бананов предлагает новые перспективы для развития торговых отношений и укрепления экономических связей между Эквадором и Китаем.

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