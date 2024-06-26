Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года

С первого июля 2024 года вступают в силу обновления в схеме начисления пенсий, ориентированные на конкретные группы населения. Юрист Иван Соловьев детализировал предстоящие корректировки.

Категории граждан, затронутые изменениями:

Для работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в июне 2024 года, будет произведен автоматический пересчет пенсионных выплат. Пересмотр учтет стаж, накопленный за период работы.

Лицам, достигшим 80 лет в июне 2024 года, назначена дополнительная выплата к пенсии в размере 8 134 рублей.

Гражданам, которым в июне 2024 года была присвоена инвалидность первой группы, также предусмотрена аналогичная доплата.

Особенности выплаты доплат: Дополнительные суммы будут начислены пропорционально числу дней с момента изменения статуса.

Дальнейшие планы по индексации пенсий:

С 1 августа 2024 года запланирована индексация страховых пенсий.

С 1 октября 2024 года предвидится индексация военных пенсий.

Эти меры направлены на улучшение жизненных условий пенсионеров в ответ на экономические изменения и инфляцию. Автоматический пересчет пенсий и введение новых доплат призваны оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения, обеспечивая им стабильное и достойное материальное обеспечение на закате жизни, о чем сообщили на pg11.