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Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года

С первого июля 2024 года вступают в силу обновления в схеме начисления пенсий, ориентированные на конкретные группы населения.

tomsk.sm.news

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С первого июля 2024 года вступают в силу обновления в схеме начисления пенсий, ориентированные на конкретные группы населения. Юрист Иван Соловьев детализировал предстоящие корректировки.

Категории граждан, затронутые изменениями:

  • Для работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в июне 2024 года, будет произведен автоматический пересчет пенсионных выплат. Пересмотр учтет стаж, накопленный за период работы.
  • Лицам, достигшим 80 лет в июне 2024 года, назначена дополнительная выплата к пенсии в размере 8 134 рублей.
  • Гражданам, которым в июне 2024 года была присвоена инвалидность первой группы, также предусмотрена аналогичная доплата.
  • Особенности выплаты доплат: Дополнительные суммы будут начислены пропорционально числу дней с момента изменения статуса.

Дальнейшие планы по индексации пенсий:

  • С 1 августа 2024 года запланирована индексация страховых пенсий.
  • С 1 октября 2024 года предвидится индексация военных пенсий.

Эти меры направлены на улучшение жизненных условий пенсионеров в ответ на экономические изменения и инфляцию. Автоматический пересчет пенсий и введение новых доплат призваны оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения, обеспечивая им стабильное и достойное материальное обеспечение на закате жизни, о чем сообщили на pg11.

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