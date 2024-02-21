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Стало известно, кого смогут призывать на СВО: мобилизовывать разрешат до 70 лет

Стало известно, кого смогут призывать на СВО: мобилизовывать разрешат до 70 лет

d-russia.ru

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По мнению Министерства обороны Российской Федерации, в нашей стране необходимо установить единую возрастную границу для военнослужащих в периоды мобилизации, поэтому ведомство подготовило законопроект, чтобы его рассмотрело Правительство.

Согласно инициативе Минобороны, максимальный возраст при мобилизации в стране составит 70 лет для всех старших офицеров и 65 лет для всех остальных контрактников.

Военное ведомство подчеркивает, что в настоящее время в России отсутствуют законы, определяющие максимальный возраст для мобилизации, военного времени и военного положения для служащих в армии России, заключивших контракт до 24 июня 2023 года.

Минобороны считает, что принятие такой нормы обеспечит необходимое количество служащих в Вооруженных силах России, при этом не допустит снижения боеготовности и эффективности боевых подразделений в ходе боевых действий на Украине.

В пояснительном документе говорится, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения после 24 февраля 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

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