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Стало известно, кого смогут мобилизовать на СВО: призывать разрешат до 70 лет

Стало известно, кого смогут мобилизовать на СВО: призывать разрешат до 70 лет

ptoday.ru

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Министерство обороны России предложило установить одинаковый максимальный возраст для всех контрактников в период мобилизации. Согласно предложению, высшие офицеры смогут служить до 70 лет, а остальные контрактники - до 65 лет.

В пояснительной записке к предложенному законопроекту отмечается, что в настоящее время не существует законодательства, определяющего возрастные рамки для службы во время мобилизации для контрактников, заключивших контракты до 24 июня 2023 года.

Министерство обороны считает, что принятие законопроекта обеспечит нужное количество военнослужащих, не уменьшая боеспособность военных подразделений в случае военной операции на Украине. По мнению ведомства, это будет распространяться на все случаи, возникшие после 24 февраля 2022 года.

Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», разные воинские звания имеют разные максимальные возрастные ограничения для службы. Однако закон дает возможность продления контракта после достижения этого возраста. Например, для высших офицеров это решает президент.

В августе максимальный возраст для службы в запасе был увеличен для старших офицеров до 65 лет, для младших офицеров - до 60 лет, для остальных - до 55 лет. Для высших офицеров это правило осталось неизменным - 70 лет.

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