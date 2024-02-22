Стало известно, кого смогут мобилизовать на СВО: призыв разрешат до 70 лет

По утверждению Министерства обороны России, в нашей стране нужно установить общий максимальный возраст для военнослужащих в периоды мобилизации в государстве. Для этого ведомство подготовило законопроект, который предлагается рассмотреть Правительству.

Согласно предложению Минобороны, максимальный допустимый возраст при мобилизации составит 70 и 65 лет для всех высших офицеров и для всех остальных контрактников соответственно.

Министерство обороны подчеркивает отсутствие в настоящее время законов, устанавливающих максимальный возраст для мобилизации, военного времени и военного положения для служащих в российской армии, заключивших контракт до 24 июня 2023 года.

Военное ведомство считает, что принятие данной нормы позволит обеспечить необходимое количество военнослужащих в Вооруженных Силах России, при этом не снизив боеготовность и эффективность боевых подразделений в ходе Спецоперации на Украине.

Пояснительный документ отмечает, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года, в соответствии с информацией из «Коммерсантъ».