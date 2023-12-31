Стало известно кого призвали на СВО по мобилизации: в Минобороны составили портрет

В рамках частичной мобилизации, проводившейся в России, в ряды вооруженных сил было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований, сообщает РБК, ссылаясь на данные представленного Минобороны доклада «Армия в цифрах — 2023». По информации ведомства, 33 тысячи мобилизованных россиян самостоятельно явились в военкоматы, не дожидаясь получения повестки.



В своем докладе Министерство также представило средний портрет мобилизованного гражданина. Это мужчина в возрасте 35 лет со средним или средним специальным образованием. Высшее образование имеют 7% мобилизованных. Также отмечается, что 57% лиц, призванных на службу, женаты, у 31% мобилизованных есть один ребенок, у 0,3% — трое детей. Постоянное место работы на момент начала частичной мобилизации имело 89% призванных лиц.



14 декабря, в ходе «итогов года», Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время 244 тысячи мобилизованных находятся непосредственно в зоне сво. 41 тысяча мобилизованных уже была уволена из вооруженных сил по состоянию здоровья или достижении предельного возраста, уточнил он. По его словам, в рамках кампании по набору добровольцев за год были набраны 486 тысяч человек. Глава государства считает, что сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации.



Частичная мобилизация проводилась в России в сентябре и октябре 2022 года. Указа о завершении частичной мобилизации не было. Господин Путин год назад заявил, что призыв завершен, и обещал проконсультироваться с юристами относительно необходимости дополнительного указа.