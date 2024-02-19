Стало известно, кого могут мобилизовать на СВО: призывать смогут до 70 лет
business.amurobl.ru
Министерство обороны Российской Федерации выступило с официальным предложением установить единые возрастные границы службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации для всех военнослужащих на контрактной основе.
Согласно инициативе, предельный возраст для всех высших офицеров в период всероссийского призыва на службу в армию России будет равен 70-ти годам, а для всех остальных служащих на контрактной основе – 65-ти годам, сообщает «Коммерсантъ».
Военное ведомство страны объясняет, что принятие такого нововведения необходимо, так как на текущий момент в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, которые определяли бы возрастную границу пребывания на военной службе в периоды военного положения и мобилизации для граждан, заключивших контракты до июня 2023 года.
Вместе с тем Минобороны России считает, что если данная инициатива вступит в законную силу, то Вооруженные силы страны будут укомплектованы необходимым количеством военнослужащих, и вместе с тем не будет снижен уровень боевой подготовки и готовности армии России в период действующей Спецоперации на Украине.
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