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· Алина Алмакаева

Стало известно, кого могут мобилизовать на СВО: призыв разрешат до 70 лет

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Министерство обороны Российской Федерации предлагает ввести единый возрастной ценз для всех контрактников, проходящих службу по мобилизации. Согласно предложению, старшим офицерам будет установлен предельный возраст в 70 лет, а для остальных контрактников - 65 лет. Пояснительная записка к предложению указывает на отсутствие норм, регулирующих предельный возраст военнослужащих, проходящих службу по контракту до 24 июня 2023 года, в российском законодательстве.

По мнению представителей Минобороны, принятие данного законопроекта позволит поддерживать необходимую численность войск во время проведения операций на Украине, не снижая их боеготовность и боеспособность. Действие законопроекта будет распространяться с 24 февраля 2022 года.

В настоящее время возрастные ограничения для различных воинских званий уже установлены законодательством Российской Федерации, однако возможность заключения контрактов после достижения предельного возраста остается. Установление срока для заключения контракта для военнослужащих высокого ранга происходит по решению верховного главнокомандующего.

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