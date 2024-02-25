Новости России
· Алина Алмакаева

Стало известно, кого хотели бы мобилизовать на СВО: призыв планируют разрешить до 70 лет

Стало известно, кого хотели бы мобилизовать на СВО: призыв планируют разрешить до 70 лет

mykaleidoscope.ru

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Министерство обороны Российской Федерации предлагает внести изменения в законодательство, установив единый возрастной порог для всех военнослужащих контрактного состава, проходящих службу по мобилизации. Согласно предложению, старшие офицеры не смогут служить после достижения 70-летнего возраста, а остальные контрактники - после 65 лет. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Пояснительная записка к предложению отмечает, что в настоящее время российская законодательная база не содержит норм, определяющих предельный возраст для контрактной службы, военного положения и военной службы в период вооруженного конфликта для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту до 24 июня 2023 года.

Представители Министерства обороны считают, что принятие данного законопроекта позволит поддерживать необходимое численное состояние вооруженных сил при проведении операций на Украине без ухудшения их боеготовности и боеспособности. Действие законопроекта будет распространяться на правовые отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Сегодня в законодательстве Российской Федерации уже установлены возрастные ограничения для различных воинских званий, но закон позволяет заключать новые контракты на военную службу после достижения предельного возраста. Определение этого срока поручено исключительно Верховному Главнокомандующему, особенно в отношении военнослужащих высокого ранга.

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