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Стало известно, когда завершится СВО: баснословно одаренный пророк-математик

Григорий Кваша, известный российский астролог и...

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Григорий Кваша, известный российский астролог и математик, привлек внимание своей уникальной методикой прогнозирования, которая, по его утверждению, позволяет увидеть будущее с помощью цифр, дат и времени.

В отличие от классической астрологии, опирающейся на созвездия и знаки зодиака, Кваша считает, что точные предсказания можно делать, только изучив события прошлого, используя математические расчеты и закономерности исторических циклов.

Прогноз на 2024 и 2025 годы: что ждет спецоперацию на Украине

В своем прогнозе, сделанном еще в 2021 году, Кваша предсказал начало спецоперации в 2022 году. Сегодня он уверенно заявляет, что ключевой момент в ходе вооруженного конфликта наступит в 2024 году, когда начнется перелом. Спецоперация завершится в следующем году, и, согласно прогнозу астролога, победителем станет Российская Федерация. Однако, как подчеркивает Кваша, исход событий будет зависеть не от мощи вооружений и финансов, а от неизбежных исторических циклов, по которым развивается человечество.

Метод Кваши: почему даты важнее звездных созвездий

Кваша сочетает астрологию, математику и историю для создания прогнозов, которые уже многократно подтверждались. По его мнению, ключ к пониманию будущего — в глубоком анализе дат и событий прошлого. «Все в мире повторяется по кругу, — утверждает он. — Изучив закономерности прошлых событий, можно с математической точностью предсказывать будущее». Именно этот подход помог ему рассчитать время начала спецоперации и предсказать важные вехи в ходе конфликта.

Что ждет мир в 2025 году?

По прогнозу Кваши, 2025 год станет временем перемен и новой эры, которая наступит после окончания спецоперации. Он утверждает, что страны постепенно начнут отходить от жестких противостояний, так как эпоха глобальных военных конфликтов будет сменяться циклом экономического восстановления и сотрудничества.

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