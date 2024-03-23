Стало известно, когда в Россию придет настоящая климатическая весна: станет тепло до +15 градусов

Метеорологические эксперты сообщают о надвигающихся необычных погодных явлениях, которые ожидаются в России весной 2024 года.

Прогнозы указывают на переменчивую погоду, с ливнями, штормами и другими аномалиями, которые затронут различные регионы страны.



В статье «Известий» подробно описывается прогноз погоды на ближайшие месяцы.



В Москве и Московской области приближение весны затягивается, сопровождаясь необычно холодными температурами и снегопадами. Влияние северного антициклона затрудняет приход тепла, подчеркивает Евгений Тишковец из Центра погоды «Фобос». По прогнозам Татьяны Поздняковой из «Метеоновости», метеорологическая весна в столичном регионе ожидается только после 20 марта.



Климатолог Михаил Юлкин объясняет, что глобальные изменения климата и аномалии в Арктике приводят к экстремальным погодным явлениям по всей стране. Прогнозы на апрель и май также предвещают изменчивую погоду, с возможным потеплением в апреле и прохладным маем.Особое внимание уделяется прогнозу погоды на майские праздники, с ожидаемыми температурами в диапазоне +14...+18 градусов. На Пасху и День Победы прогнозируются ясная и относительно прохладная погода.Таким образом, россиянам следует быть готовыми к переменчивой и непредсказуемой погоде в ближайшие месяцы, подчеркивают эксперты.