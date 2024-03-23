Новости России
· Алина Алмакаева

Стало известно, когда в Россию придет настоящая климатическая весна: станет тепло до +15 градусов

Стало известно, когда в Россию придет настоящая климатическая весна: станет тепло до +15 градусов

pibig.info

Подписаться в Telegram

Метеорологические эксперты сообщают о надвигающихся необычных погодных явлениях, которые ожидаются в России весной 2024 года.

Прогнозы указывают на переменчивую погоду, с ливнями, штормами и другими аномалиями, которые затронут различные регионы страны.

В статье «Известий» подробно описывается прогноз погоды на ближайшие месяцы.

В Москве и Московской области приближение весны затягивается, сопровождаясь необычно холодными температурами и снегопадами. Влияние северного антициклона затрудняет приход тепла, подчеркивает Евгений Тишковец из Центра погоды «Фобос». По прогнозам Татьяны Поздняковой из «Метеоновости», метеорологическая весна в столичном регионе ожидается только после 20 марта.


Климатолог Михаил Юлкин объясняет, что глобальные изменения климата и аномалии в Арктике приводят к экстремальным погодным явлениям по всей стране. Прогнозы на апрель и май также предвещают изменчивую погоду, с возможным потеплением в апреле и прохладным маем.

Особое внимание уделяется прогнозу погоды на майские праздники, с ожидаемыми температурами в диапазоне +14...+18 градусов. На Пасху и День Победы прогнозируются ясная и относительно прохладная погода.

Таким образом, россиянам следует быть готовыми к переменчивой и непредсказуемой погоде в ближайшие месяцы, подчеркивают эксперты.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Интересное в Казани

22 часа назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

борьба с диванными клопами

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

монтаж системы умный дом в Ростове-на-Дону

Лонгриды

2 часа назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Спортивные новости Казани

18 часов назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Татарстана

день назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ
Лонгриды
2 часа назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

2 часа назад

Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку

Интересное в Казани

22 часа назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

Спортивные новости Казани

18 часов назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
3 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

день назад

«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба

Новости Татарстана

день назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Новости Татарстана

день назад

Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей