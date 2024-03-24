Стало известно, когда в Россию придет настоящая климатическая весна: главный метеоролог предсказывает тепло до +15 градусов уже c 1 апреля

Метеорологическое сообщество предупреждает о необычном и ожидаемом наборе погодных явлений, которые ожидаются в России весной 2024 года. В соответствии с прогнозами, погода будет меняться и будет сопровождаться ливнями, штормами и другими необычными аномалиями, охватывающими различные регионы страны.



Статья в издании "Известия" подробно описывает ожидаемую погоду на ближайшие месяцы.



В Москве и Московской области наступление весны задерживается, и ожидается необычно холодная погода со снегопадами. Влияние северного антициклона мешает приходу тепла, подчеркивает Евгений Тишковец из Центра погоды "Фобос". По прогнозам Татьяны Поздняковой из "Метеоновости", метеорологическая весна в столичном регионе не предвидится до 20 марта.



Михаил Юлкин, климатолог, объясняет, что глобальные изменения климата и аномалии в Арктике приводят к экстремальным погодным явлениям по всей стране. Прогнозы на апрель и май также указывают на нестабильную погоду, с возможным потеплением в апреле и прохладным маем.Особое внимание уделяется погоде во время майских праздников, с прогнозируемыми температурами +14...+18 градусов. Ожидается ясная и относительно прохладная погода на Пасху и День Победы.Таким образом, россиянам следует быть готовыми к переменчивой и непредсказуемой погоде в ближайшие месяцы, подчеркивают эксперты.