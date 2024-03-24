Новости России
· Артем Акчурин

Стало известно, когда в Россию придет настоящая климатическая весна: главный метеоролог предсказывает тепло до +15 градусов уже c 1 апреля

Стало известно, когда в Россию придет настоящая климатическая весна: главный метеоролог предсказывает тепло до +15 градусов уже c 1 апреля

meteovesti.ru

Подписаться в Telegram

Метеорологическое сообщество предупреждает о необычном и ожидаемом наборе погодных явлений, которые ожидаются в России весной 2024 года. В соответствии с прогнозами, погода будет меняться и будет сопровождаться ливнями, штормами и другими необычными аномалиями, охватывающими различные регионы страны.

Статья в издании "Известия" подробно описывает ожидаемую погоду на ближайшие месяцы.

В Москве и Московской области наступление весны задерживается, и ожидается необычно холодная погода со снегопадами. Влияние северного антициклона мешает приходу тепла, подчеркивает Евгений Тишковец из Центра погоды "Фобос". По прогнозам Татьяны Поздняковой из "Метеоновости", метеорологическая весна в столичном регионе не предвидится до 20 марта.


Михаил Юлкин, климатолог, объясняет, что глобальные изменения климата и аномалии в Арктике приводят к экстремальным погодным явлениям по всей стране. Прогнозы на апрель и май также указывают на нестабильную погоду, с возможным потеплением в апреле и прохладным маем.

Особое внимание уделяется погоде во время майских праздников, с прогнозируемыми температурами +14...+18 градусов. Ожидается ясная и относительно прохладная погода на Пасху и День Победы.

Таким образом, россиянам следует быть готовыми к переменчивой и непредсказуемой погоде в ближайшие месяцы, подчеркивают эксперты.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Спортивные новости Казани

день назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

воздействует ли 6% состав перекиси водорода на плесень

Новости Татарстана

18 часов назад

Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости

Интересное в Казани

2 дня назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

йога 23 в москве в Москве

Новости Казани

22 часа назад

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Новости Казани

день назад

Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку

Новости Казани

18 часов назад

Казанцы несут розы и гвоздики к мемориалу в память о погибших в теракте

Новости Татарстана

14 минут назад

В Татарстане закроется третья ледовая переправа
Лонгриды
день назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

9 минут назад

В Казани из-за повреждения контактной сети встали троллейбусы

Новости Татарстана

14 минут назад

В Татарстане закроется третья ледовая переправа

Новости Татарстана

18 часов назад

Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости

Новости Казани

18 часов назад

Казанцы несут розы и гвоздики к мемориалу в память о погибших в теракте
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
4 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ утвердили план охраны лесов и населенных пунктов от пожаров

Новости Казани

22 часа назад

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Новости Казани

день назад

Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку
Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»
Интересное в Казани
4 дня назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»