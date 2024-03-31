Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, высказал свою точку зрения относительно употребления определенных терминов в контексте описания событий на Украине, что вызвало большой интерес общественности и медийное внимание.

По мнению Пескова, называя происходящие события "специальной военной операцией", он подчеркивает, что это не меняет их юридического статуса. Он утверждает, что, несмотря на возросшее вмешательство Запада, с точки зрения закона ситуация остается именно таковой - специальной военной операцией.

Президентский представитель также обратил внимание на необходимость различать его употребление слова "война" от того, как это термин интерпретируется активистами, выступающими против специальной военной операции. По его мнению, контексты, в которых используется данное слово, существенно разнятся, и это важно учитывать.

Песков выразил значимость осознанного подхода к истолкованию употребления терминов и призвал к более глубокому пониманию разницы между его толкованием слова "война" и оценками оппозиции, подчеркивая многообразие интерпретаций в зависимости от контекста. Пишет ТАСС.