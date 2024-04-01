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Стало известно, когда СВО превратилась в войну: Дмитрий Песков сделал важное заявление

Стало известно, когда СВО превратилась в войну: Дмитрий Песков сделал важное заявление

vsetut.pro

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Дмитрий Песков, представитель Кремля, высказался о недопонимании, возникшем вокруг его недавних комментариев касательно Специальной военной операции (СВО).

Он акцентировал, что его слова, интерпретируемые как называние СВО «войной», не предполагают изменения в официальном статусе действий.

По уточнению Пескова, внимание к действиям западных стран в конфликте внесло нюансы в понимание ситуации как войны, но это восприятие не касается юридической классификации СВО. Он уточнил, что в контексте глобальной динамики конфликт приобрел черты войны, но остается специальной операцией с точки зрения закона.

Песков также призвал к осознанному восприятию различий в использовании термина «война» между официальной позицией и высказываниями противников СВО. Он подчеркнул важность отличать его слова от слоганов оппозиции, подчеркивая разное содержание, вкладываемое в одно и то же понятие, сообщает ТАСС.

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