Новости России
· Алина Алмакаева

Стало известно, когда СВО переросла в войну: Песков сделал важное заявление

Стало известно, когда СВО переросла в войну: Песков сделал важное заявление

Подписаться в Telegram

Пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, выразил свою точку зрения относительно терминологии, используемой для характеристики текущих событий на Украине.

Песков отметил, что употребление им слова "война" в рамках спецоперации не меняет ее юридического статуса. Он подчеркнул, что, несмотря на увеличение вмешательства Запада, с точки зрения закона ситуация остается спецоперацией.

Представитель президента также призвал избегать сопоставлений между его употреблением слова "война" и тем, как это слово трактуется активистами, выступающими против нее. По его мнению, контексты, в которых используется данное слово, значительно отличаются.

Песков подчеркнул необходимость отличать его использование термина и его трактовку в лозунгах противников операции, указывая на разнообразие интерпретаций в зависимости от контекста, сообщает ТАСС.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

служба травить тараканов уничтожение тараканов в москве

Лонгриды

день назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Интересное в Казани

3 дня назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога

фламенко в ростове в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Новости Казани

день назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Новости Казани

21 час назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Казани

день назад

Лавров рассказал, кто будет приглашен на саммит БРИКС в Казани
Лонгриды
день назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Казани

21 час назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Казани

23 часа назад

На содержание фонтанов в Казани направят 25 млн рублей
Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Лонгриды
2 дня назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Новости Татарстана

23 часа назад

Авдонина рассказала, когда в Татарстане начнется нашествия клещей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 3 месяца корью заболело больше, чем за весь 2023 год
Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»
Интересное в Казани
4 дня назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»