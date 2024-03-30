Пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, выразил свою точку зрения относительно терминологии, используемой для характеристики текущих событий на Украине.

Песков отметил, что употребление им слова "война" в рамках спецоперации не меняет ее юридического статуса. Он подчеркнул, что, несмотря на увеличение вмешательства Запада, с точки зрения закона ситуация остается спецоперацией.

Представитель президента также призвал избегать сопоставлений между его употреблением слова "война" и тем, как это слово трактуется активистами, выступающими против нее. По его мнению, контексты, в которых используется данное слово, значительно отличаются.

Песков подчеркнул необходимость отличать его использование термина и его трактовку в лозунгах противников операции, указывая на разнообразие интерпретаций в зависимости от контекста, сообщает ТАСС.