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Стало известно когда может начаться третья мировая: заявление генерал-лейтенанта Гурулева

Стало известно когда может начаться третья мировая: заявление генерал-лейтенанта Гурулева

gazeta.ru

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Недавно немецкое издание Bild вызвало шум в СМИ, заявив о подготовке Германии к участию в учениях НАТО, которые предусматривают переброску значительного количества военнослужащих к российским границам.

Многие эксперты, включая генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, считают, что активизация военной подготовки разных стран является следствием ухудшения геополитической обстановки.

Генерал Гурулёв деликатно отмечает, что сохранение стабильности и мира требует более дипломатического подхода и взаимопонимания, как он отметил в интервью Юрию Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

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