Недавно немецкое издание Bild вызвало шум в СМИ, заявив о подготовке Германии к участию в учениях НАТО, которые предусматривают переброску значительного количества военнослужащих к российским границам.

Многие эксперты, включая генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, считают, что активизация военной подготовки разных стран является следствием ухудшения геополитической обстановки.

Генерал Гурулёв деликатно отмечает, что сохранение стабильности и мира требует более дипломатического подхода и взаимопонимания, как он отметил в интервью Юрию Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".