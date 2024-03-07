Недавно генерал-лейтенант Гурулев внес волнение в общественное сознание, делясь своими прогнозами относительно возможного начала третьей мировой войны.

Согласно прогнозам Гурулева, ряд факторов, таких как растущие геополитические напряженности, конфликты интересов между ведущими мировыми державами и нарастающее военное вмешательство, могут спровоцировать начало нового мирового конфликта. Он указал на угрозы, исходящие от различных региональных конфликтов, а также на усиление военной активности со стороны государств, претендующих на глобальное лидерство, сообщает «Царьград».

Несмотря на то, что пока не существует явных признаков неминуемого начала третьей мировой войны, заявления Гурулева подчеркнули важность международного сотрудничества, дипломатических усилий и мирного разрешения конфликтов. Они также вызвали повышенный интерес к геополитическим событиям и развитию ситуации в мировой политике.