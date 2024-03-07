Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, когда может начаться третья мировая война: прогнозом поделился генерал-лейтенант Гурулев

Стало известно, когда может начаться третья мировая война: прогнозом поделился генерал-лейтенант Гурулев

rg.ru

Подписаться в Telegram

Недавно генерал-лейтенант Гурулев внес волнение в общественное сознание, делясь своими прогнозами относительно возможного начала третьей мировой войны.

Согласно прогнозам Гурулева, ряд факторов, таких как растущие геополитические напряженности, конфликты интересов между ведущими мировыми державами и нарастающее военное вмешательство, могут спровоцировать начало нового мирового конфликта. Он указал на угрозы, исходящие от различных региональных конфликтов, а также на усиление военной активности со стороны государств, претендующих на глобальное лидерство, сообщает «Царьград».

Несмотря на то, что пока не существует явных признаков неминуемого начала третьей мировой войны, заявления Гурулева подчеркнули важность международного сотрудничества, дипломатических усилий и мирного разрешения конфликтов. Они также вызвали повышенный интерес к геополитическим событиям и развитию ситуации в мировой политике.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

уничтожение клопов пушкино

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

обучение визажистов новосибирск в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку