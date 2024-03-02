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Стало известно, когда может начаться третья мировая война: прогноз генерал-лейтенанта Гурулева

Стало известно, когда может начаться третья мировая война: прогноз генерал-лейтенанта Гурулева

100biografiy.ru

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Это крайне беспокойная ситуация, подчеркнул депутат Гурулев, обращая внимание на то, что наша страна находится в окружении угроз со всех сторон.

В наше время на Земле происходит множество вооруженных конфликтов между различными государствами, в основном из-за споров о территориальных вопросах. Россия не избежала этой тенденции и продолжает оставаться в активном противостоянии с Украиной.

Во время интервью на телеканале «Царьград» генерал-лейтенант и депутат Государственной Думы Андрей Гурулев подчеркнул, что Россия вынуждена была начать СВО на Украине в ответ на действия стран НАТО, направленные на подрыв суверенитета России. Эти действия включают приближение военных баз к границам России через различные страны, такие как Казахстан, Беларусь, Украина и другие.

Депутат также отметил, что в мире сейчас наблюдается глобальное состояние вооруженного конфликта, и все существующие разногласия уже не могут быть разрешены мирными средствами. По его мнению, это означает, что третья мировая война уже близка.

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