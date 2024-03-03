Новость, распространенная немецким таблоидом Bild, вызвала настоящую сенсацию: похоже, что Германия готовится к потенциальному конфликту с Россией.

По информации СМИ, в ближайшее время на границы нашей страны будет направлено 300 тысяч военных НАТО. Хотя для многих это стало неожиданностью, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв не удивлен.

Свое убеждение, что Россию окружают со всех сторон, он высказал в эфире программы "Царьград. Главное", где обсуждал глобальный военный конфликт, который охватывает мир в целом.