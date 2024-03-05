Заявления депутата Государственной думы Российской Федерации и бывшего военачальника генерал-лейтенанта Андрея Гурулева о существовании глобального состояния вооруженного конфликта вызывают серьезные опасения.

Он подчеркнул, что мир находится на пороге третьей мировой войны из-за множества вооруженных столкновений между различными государствами, а также из-за стремления некоторых стран подорвать суверенитет других.

СВО России на Украине, как утверждает депутат, была начата в ответ на попытки НАТО и других стран приблизиться к российским границам. Это подтверждает опасения о возможном нарастании напряженности в регионе и за его пределами.

Однако важно отметить, что подобные заявления требуют серьезного анализа и внимания международного сообщества. Решение конфликтов путем дипломатических усилий и мирных переговоров остается приоритетной задачей для предотвращения вооруженных столкновений и обеспечения мировой стабильности и безопасности, передает «Царьград».