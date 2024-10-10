Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд России принял соответствующее постановление

Верховный суд Российской Федерации выпустил постановление, подтверждающее, что мобилизационные мероприятия в стране еще не завершены.

Согласно документу, официальное окончание мобилизации возможно только после издания соответствующего указа президентом России. Информацию об этом предоставило издание ngs.ru, ссылаясь на заявления суда.

Непрерывная мобилизация и ее условия

Напомним, что массовый призыв в армию был объявлен президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в контексте боевых действий на Украине. В октябре того же года экс-министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что мобилизационный план выполнен и мобилизация завершена. Однако, как теперь уточнил Верховный суд, без официального указа эти утверждения не означают законного прекращения мобилизации.

Возврат домой: кто и когда может уйти?

По новому постановлению, призванные могут быть освобождены от службы и вернуться домой только после окончания военных действий или по определенным законным причинам:

Возрастные ограничения: для рядового состава - 50 лет, для младших офицеров - 60 лет.

Состояние здоровья: признание негодными к продолжению военной службы.

Приговор суда: вступление в силу приговора о лишении свободы.

Что дальше для мобилизованных и их семей?

Отсутствие четкого указа о завершении мобилизации продолжает вызывать волнения среди населения, особенно среди семей мобилизованных. Постановление Верховного суда подтверждает, что до официального объявления мобилизация считается действующей, и мобилизованные остаются на службе. Это ясно демонстрирует, что правительство придерживается строгой политики в отношении мобилизации, и каждый случай рассматривается индивидуально в зависимости от установленных критериев.

Это постановление является важным напоминанием о том, что военные мероприятия и мобилизация в России продолжаются до официального завершения, и судебные органы стремятся прозрачно разъяснить условия, при которых мобилизованные граждане смогут в итоге вернуться домой.