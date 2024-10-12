Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял официальное решение
onlinevologda.ru
Верховный суд России уточнил статус текущей мобилизации в стране, опровергая сообщения о её завершении.
По официальному постановлению, мобилизация продолжится до тех пор, пока не будет выпущен официальный указ президента об её завершении. Информация о завершении мобилизации после первоначального объявления в сентябре 2022 года была предоставлена только устно, без документального подтверждения.
Детали мобилизации, включая условия демобилизации военнослужащих, также были уточнены. Военнообязанные, призванные в период особых военных мероприятий, могут быть демобилизованы по достижении предельного возраста военной службы, по состоянию здоровья или если на их имя выйдет приговор суда. Эти изменения подчеркивают непрерывность и серьёзность текущей военной политики России.
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