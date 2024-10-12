Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял официальное решение

Верховный суд России уточнил статус текущей мобилизации в стране, опровергая сообщения о её завершении.

По официальному постановлению, мобилизация продолжится до тех пор, пока не будет выпущен официальный указ президента об её завершении. Информация о завершении мобилизации после первоначального объявления в сентябре 2022 года была предоставлена только устно, без документального подтверждения.

Детали мобилизации, включая условия демобилизации военнослужащих, также были уточнены. Военнообязанные, призванные в период особых военных мероприятий, могут быть демобилизованы по достижении предельного возраста военной службы, по состоянию здоровья или если на их имя выйдет приговор суда. Эти изменения подчеркивают непрерывность и серьёзность текущей военной политики России.