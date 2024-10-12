Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял официальное решение

Верховный суд России уточнил статус текущей моб...

onlinevologda.ru

Подписаться в Telegram

Верховный суд России уточнил статус текущей мобилизации в стране, опровергая сообщения о её завершении.

По официальному постановлению, мобилизация продолжится до тех пор, пока не будет выпущен официальный указ президента об её завершении. Информация о завершении мобилизации после первоначального объявления в сентябре 2022 года была предоставлена только устно, без документального подтверждения.

Детали мобилизации, включая условия демобилизации военнослужащих, также были уточнены. Военнообязанные, призванные в период особых военных мероприятий, могут быть демобилизованы по достижении предельного возраста военной службы, по состоянию здоровья или если на их имя выйдет приговор суда. Эти изменения подчеркивают непрерывность и серьёзность текущей военной политики России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости России

18 часов назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

как закрыть газовую трубу колонки от тараканов

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

чистка внешнего блока кондиционера в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

16 часов назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Лонгриды

15 часов назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Новости Казани

21 час назад

Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 октября
Новости Татарстана
21 час назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской...

Новости Татарстана

час назад

Международный аэропорт «Казань» временно закрыт

Новости России

18 часов назад

Татарстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества с «подарочными SIM-картами»

Новости Казани

2 часа назад

Уроженец Украины может перейти в казанский «Ак Барс»

Новости Татарстана

16 часов назад

Среди пострадавших в ДТП под Мензелинском 4 жителя Челнов
На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибл...
Новости Татарстана
день назад

На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали

Новости Казани

21 час назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка

Новости Казани

день назад

Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать

Новости Казани

день назад

Бойцовый пес напал на ребенка в поселке Дербышки
В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромн...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромнефть» с кафе и магазином