Стало известно, когда мобилизованных россиян вернут домой: Верховный суд РФ принял соответствующее постановление

Недавнее решение пленарного заседания Верховного суда Российской Федерации прояснило ситуацию, касающуюся мобилизации в стране.

Несмотря на официальные заявления о завершении призывных мероприятий, процесс мобилизации на самом деле все еще продолжается. Что известно о сроках, когда призванные граждане смогут вернуться домой?

Мобилизация продолжается

Согласно разъяснению Верховного суда РФ, мероприятия по мобилизации резервистов, начатые 21 сентября 2022 года в рамках Специальной военной операции на территории Украины, остаются в силе. Президент Владимир Путин объявил о масштабном призыве, и в октябре 2022 года министр обороны сообщил о прекращении мобилизационного процесса. Тем не менее, Пленум Верховного суда отметил, что не было издано официального указа, подтверждающего окончание мобилизации. Это говорит о том, что действия по призыву продолжаются, и служащие, призванные в рамках мобилизации, продолжают исполнять свои обязанности.

Сроки возвращения мобилизованных

В постановлении Верховного суда указано, что мобилизованные граждане смогут вернуться домой только после завершения Спецоперации. Более того, суд выделил несколько оснований, при которых военнослужащие могут быть уволены из рядов Вооруженных сил РФ:

- Достижение возрастных границ службы. Для рядовых военнослужащих этот срок составляет 50 лет, а для младших офицеров — 60 лет.

- Состояние здоровья. Если военнослужащий будет признан негодным к службе, он может быть освобожден от дальнейших обязанностей.

- Вступление в силу судебного приговора. Если против мобилизованного вынесен обвинительный приговор о лишении свободы, это также является основанием для увольнения из армии.

Значение официального указа

Ключевой вывод из постановления суда заключается в том, что мобилизация формально не завершена до тех пор, пока президент России не подпишет официальный указ о её окончании. Заявления руководителей о выполнении плана мобилизации могут звучать уверенно, но с юридической точки зрения призыв продолжает действовать. Это означает, что мобилизованные граждане, призванные в 2022 году, не имеют права покинуть службу до выхода соответствующего указа или наступления законных оснований для увольнения.

Таким образом, несмотря на заявления о завершении мобилизации, юридический статус остается без изменений. Призванные граждане продолжают выполнять свои обязанности до окончания Специальной военной операции или до наступления одного из заранее установленных условий для их увольнения. Это решение Верховного суда РФ предоставляет важную ясность по срокам службы мобилизованных и акцентирует внимание на необходимости официального подтверждения завершения мобилизационных мероприятий.