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Стало известно, когда мобилизованных россиян вернут домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

В недавнем постановлении, опубликованном Пленум...

dzen.ru

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В недавнем постановлении, опубликованном Пленумом Верховного суда Российской Федерации, было уточнено, что мобилизация в России не завершилась, несмотря на предыдущие заявления о её окончании.

Информация, размещённая на ресурсе ngs.ru, подчёркивает, что закончить мобилизационный процесс может только официальный указ Президента, которого до сих пор не было.

Официальное продолжение мобилизации

Мобилизация, которая началась 21 сентября 2022 года в связи с военными действиями на Украине, продолжается. В октябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу и сам Президент Владимир Путин утверждали, что необходимые мероприятия выполнены и мобилизация завершена. Тем не менее, поскольку отсутствует официальный указ, мобилизация юридически считается продолжающейся.

Возвращение мобилизованных

Согласно разъяснениям Верховного суда, возвращение мобилизованных домой возможно только после завершения Специальной военной операции. Дополнительные законные основания для досрочного возвращения включают достижение предельного возраста службы (50 лет для рядового состава, 60 лет для младших офицеров), медицинскую негодность или вступление в силу судебного приговора о лишении свободы.

Решение Верховного суда уточняет правовое положение мобилизованных граждан, подчёркивая, что мобилизационный процесс в России продолжается до официального объявления его окончания. Это заявление важно для мобилизованных граждан и их семей, поскольку определяет условия, при которых возможно возвращение домой. Постановление подчёркивает необходимость официального подхода к любым изменениям в статусе мобилизации, что гарантирует юридическую ясность и защиту прав граждан.

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