Стало известно, когда мобилизованные вернутся домой: Верховный суд РФ принял соответствующее постановление

В новом постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации представлены важные разъяснения относительно предстоящей мобилизации в стране.

Несмотря на ранее сделанные заявления о завершении призыва, официальный документ, который бы подтвердил окончание этого процесса, по-прежнему не был издан.

Продолжение мобилизации без официального завершения

Верховный суд подтвердил, что мобилизационные мероприятия, инициированные указом президента Владимира Путина 21 сентября 2022 года в рамках Специальной военной операции, фактически не завершены. Это стало очевидно на недавнем заседании суда, где было отмечено отсутствие официального указа президента о завершении мобилизации.

Условия возврата для мобилизованных

Суд также пояснил, что мобилизованные лица могут прекратить службу и вернуться домой только после формального завершения Специальной военной операции или при наличии других законных оснований:

- достижение предельного возраста службы (50 лет для солдат и 60 лет для младших офицеров);

- потеря здоровья, препятствующая дальнейшему прохождению службы;

- вступление в силу судебного решения, предусматривающего лишение свободы.

Правовые последствия для призванных

Это постановление высветило продолжающуюся неопределенность в статусе мобилизованных граждан. Несмотря на предшествующие заявления высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Сергея Шойгу, о завершении мобилизации, юридическая ситуация остаётся открытой до момента получения официального указа.

Верховный суд РФ четко указал, что до момента получения президентского указа мобилизационные мероприятия продолжаются. Это означает, что призванные военнослужащие обязаны оставаться на службе до объявления о завершении мобилизации или наступления иных правовых условий для их демобилизации. Постановление суда вносит ясность в правовую основу продолжения службы призванных лиц и их возможность возврата домой.

