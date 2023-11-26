Стало известно, когда мобилизованные вернутся домой: Верховный суд принял важное постановление

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации было установлено, что мобилизация в стране продолжается, несмотря на заявления о ее завершении. Граждане, которые были призваны на военную службу, смогут вернуться домой только после того, как будут установлены официальные указы Президента России.

После проведенного заседания всех судей Верховного суда РФ было объявлено, что мероприятия по призыву военнообязанных запаса в армию еще не завершены. Периоды мобилизации начинаются и заканчиваются только после получения официального указа от Президента России.

Владимир Путин объявил о масштабном призыве в армию России 21 сентября 2022 года в связи с Специальной военной операцией на Украине. В октябре того же года Сергей Шойгу, Глава Министерства обороны РФ, заявил о завершении мобилизации и выполнении мобилизационного плана, что вскоре подтвердил Верховный Главнокомандующий страны.

Однако факт завершения всероссийского призыва был объявлен только устно, без официальных указов. В связи с этим Пленум Верховного суда принял решение, что мобилизация все еще продолжается. Высший судебный орган также пояснил, что в указе о начале масштабного призыва в армию 2022 года указано, что все военнослужащие, призванные на контрактной и добровольной основе в этот период, смогут покинуть зону боевых действий только после завершения Специальной военной операции и при наличии законных оснований для увольнения из Вооруженных сил РФ, таких как достижение предельного возраста или состояние здоровья, не позволяющее продолжать службу, а также в случае вступления в силу приговора суда о лишении свободы для мобилизованного военнослужащего.