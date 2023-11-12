Стало известно, когда мобилизованные вернутся домой, в Госдуме назвали сроки

В Государственной думе рассказали, что граждане Российской Федерации, которые были мобилизованы в Специальную военную операцию на Украине осенью 2022 года, смогут покинуть зону только после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Андрей Валерьевич Картаполов, Глава комитета Госдумы по обороне РФ, подчеркнул, что возвращение солдат, служащих на СВО, произойдет только по окончании конфликта. Кроме того, он добавил, что произойдет незапланированная замена состава военнослужащих по решению российского правительства, пишет «Лента.ру».

Важно отметить, что в прошлом сентябре была объявлена частичная мобилизация в России, в результате которой 300 000 граждан были призваны на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. В октябре того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении масштабного призыва.