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Стало известно, когда лучше сажать: обнародован лунно-посевной календарь 2024

Стало известно, когда лучше сажать: обнародован лунно-посевной календарь 2024

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Фазы луны оказывают благоприятное воздействие на культуры и растения, способствуя их здоровому росту и развитию. Следуя рекомендациям лунно-посевного календаря, можно оптимизировать сельскохозяйственные работы, повысить урожайность и защитить посадки от болезней и вредителей.

Огурцы, томаты6, 14, 16, 17, 18
Перец, баклажаны6, 14, 16
Капуста2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30
Картофель2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30
Зелень6, 14, 16
Земляника, клубника6, 12, 13

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