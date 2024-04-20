Стало известно, когда лучше сажать: обнародован лунно-посевной календарь 2024

Фазы луны оказывают благоприятное воздействие на культуры и растения, способствуя их здоровому росту и развитию. Следуя рекомендациям лунно-посевного календаря, можно оптимизировать сельскохозяйственные работы, повысить урожайность и защитить посадки от болезней и вредителей.

Огурцы, томаты 6, 14, 16, 17, 18 Перец, баклажаны 6, 14, 16 Капуста 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30 Картофель 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 Зелень 6, 14, 16 Земляника, клубника 6, 12, 13