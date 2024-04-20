Стало известно, когда лучше сажать: обнародован лунно-посевной календарь 2024
Фазы луны оказывают благоприятное воздействие на культуры и растения, способствуя их здоровому росту и развитию. Следуя рекомендациям лунно-посевного календаря, можно оптимизировать сельскохозяйственные работы, повысить урожайность и защитить посадки от болезней и вредителей.
|Огурцы, томаты
|6, 14, 16, 17, 18
|Перец, баклажаны
|6, 14, 16
|Капуста
|2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30
|Картофель
|2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30
|Зелень
|6, 14, 16
|Земляника, клубника
|6, 12, 13
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