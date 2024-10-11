Стало известно, когда камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО у автомобилей: штрафы существенные

В России с 1 марта 2025 года стартует тестовый режим использования камер, фиксирующих автомобили, передвигающиеся без обязательного полиса ОСАГО.

Новая система фото- и видеофиксации станет важным инструментом в борьбе с нарушителями, но пока она работает в ознакомительном режиме, без назначения штрафов.

Как будет работать система?

Контроль автомобилей без ОСАГО с помощью камер станет возможен благодаря интеграции систем фиксации нарушений с базами данных Госуслуг. В тестовом режиме камеры будут отправлять владельцам таких транспортных средств только информационные уведомления через личные кабинеты на портале Госуслуги. На этом этапе штрафы выписывать не будут — они будут возможны лишь при очной встрече с инспектором ГИБДД.

Тестирование продлится 12 месяцев, и если система оправдает себя, то в марте 2026 года камеры начнут автоматически назначать штрафы за езду без полиса ОСАГО. Но эксперты не исключают возможности сокращения срока тестирования, если работа системы окажется успешной и количество нарушителей снизится.

Какой штраф за отсутствие ОСАГО?

Сегодня штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей, и его выписывает исключительно инспектор ГИБДД. В ближайшее время, однако, ситуация может измениться: в Госдуму уже внесён законопроект, который предполагает увеличение штрафа за повторное нарушение до 5 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта, камеры смогут фиксировать и выписывать штрафы на эту сумму.

Кроме того, власти рассматривают возможность ограничить количество штрафов, выписываемых с камер за отсутствие ОСАГО, до одного раза в сутки. Это должно снизить нагрузку на водителей и камеры.

Какие проблемы вызывает новый эксперимент?

Несмотря на положительную оценку инициативы со стороны страховщиков, система с камерами вызывает ряд вопросов у экспертов. В частности, представители Российского автомобильного союза считают рассылку уведомлений через Госуслуги вмешательством в частную жизнь без законных оснований. По их мнению, КоАП не предусматривает никаких предупреждений за отсутствие ОСАГО, а это делает систему спорной с правовой точки зрения.

МВД, по словам представителей автомобильного союза, также выражает осторожность в отношении данного проекта, и пока система находится под пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов.

Кто чаще всего ездит без ОСАГО?

По официальной статистике, от 7 до 10% российских водителей ездят без ОСАГО, однако эксперты уверены, что реальная цифра гораздо выше — до 25% автомобилей в стране могут передвигаться без страховки. Особенно остро проблема стоит в сельской местности и в некоторых регионах, таких как Северный Кавказ и Сибирь, где процент водителей без полиса ОСАГО значительно превышает средние показатели по стране.

Новая система, по мнению экспертов, поможет выявить основные проблемные регионы и даст возможность водителям вовремя приобрести страховку, чтобы избежать штрафов в будущем.